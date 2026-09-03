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Віталій Шабунін Український громадський та політичний діяч, блогер, один із засновників та Голова правління Центру протидії корупції info@regionews.ua
03 вересня 2026, 12:25

Черговий "переломний" місяць: Зеленський знову обіцяє швидкий кінець війни

03 вересня 2026, 12:25
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Зеленський заявив, що вересень може багато чого змінити в російсько-українській війні
Зеленський заявив, що вересень може багато чого змінити в російсько-українській війні
Фото: ОП
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Зеленський заявив, що вересень може багато чого змінити в російсько-українській війні

Нижче частина (!) попередніх заяв:

2022, грудень. У посланні до Верховної Ради: "І зробимо все, щоб цього року здобути перемогу".

2023, січень. "2023-й має бути й обов’язково буде роком нашої перемоги!".

2023, лютий. "Ми з вами можемо зробити цей рік – 2023-й – роком завершення російської агресії, роком повернення миру, роком звільнення нашої землі й наших людей".

2025, лютого. "Ми сподіваємося, що зможемо завершити цю війну цього року, а не через три роки".

2026, червень. "Хочемо закінчити цю війну до зими – через дипломатію та тиск на Росію".

2026, серпень. Зеленський після розмов з представниками Трампа: "Вересень може змінити багато".

Щоб пояснити, чому Зеленський це робить, зацитую одного з провідних соціологів країни – Олексія Антиповича:

"Скандали з "Міндічґейтом" тоді перебилися розмовами про переговори – мовляв, ось-ось будуть… Якщо не станеться чогось цікавішого, ніж "Форест Гамп", буде просідання довіри до президента. Якщо ж знову буде з його боку перемикання на щось цікавіше, позитивніше,... то рейтинг зростатиме".

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Україна війна РФ влада Володимир Зеленський заява
 
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