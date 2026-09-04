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04 вересня 2026, 07:58

Ворожий дрон знищив автівку на Запоріжжі: поранений чоловік

04 вересня 2026, 07:58
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Удосвіта 4 вересня російські війська атакували безпілотником Запорізький район

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

У селі Підгірне ворожий дрон поцілив у цивільний автомобіль.

Внаслідок удару машина знищена, а 63-річний чоловік дістав поранень.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали 890 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

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