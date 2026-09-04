22:56  03 вересня
У Києві підвищили тариф на воду: названо нову вартість кубометра
08:24  04 вересня
Київ змінює роботу транспорту через тривалі тривоги: що планують
07:39  04 вересня
П'яний поліцейський на BMW насмерть збив велосипедиста на Львівщині
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2026, 07:55

Міністр фінансів США звинуватив Україну у здорожчанні пального

04 вересня 2026, 07:55
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі нібито спричиняють глобальний енергетичний шок та підвищують ціни на пальне у світі

Про це повідомляє The New York Times, передає RegioNews.

Свою позицію Бессент озвучив в ефірі Fox News після зустрічі з міністром фінансів РФ Антоном Сілуановим на полях саміту міністрів G20.

За словами американського посадовця, одним із факторів тиску на світовий енергетичний ринок є атаки України на російські енергетичні об’єкти.

"Зараз ми переживаємо енергетичний шок як через війну в Україні – оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі, так і через конфлікт навколо Ірану", – заявив Бессент.

На цьому тлі ціна на нафту марки Brent на світових ринках піднялася приблизно до $97 за барель, а ціни на дизельне пальне у США наблизилися до рекордних показників.

Водночас, як зазначає The New York Times, основною причиною глобального енергетичного шоку стало розгортання війни США проти Ірану. В адміністрації президента Дональда Трампа при цьому частину відповідальності за зростання цін покладають на Україну.

Заяви Бессента викликали дискусію на тлі позиції багатьох американських законодавців, які вважають Росію агресором у війні проти України.

Окрему критику партнерів спричинило запрошення Антона Сілуанова на зустріч G20 та його двосторонні переговори з Бессентом.

Глава Мінфіну США захистив прямий діалог із російським посадовцем, заявивши, що без переговорів сторони не зможуть наблизитися до завершення війни.

"Якщо сторони не розмовлятимуть, якщо ми не будемо залучені, то як його можна вирішити? [...] Я вважаю, що дуже важливо підтримувати діалог", – сказав Бессент.

Нагадаємо, нещодавно підрозділи Сил оборони України завдали серії успішних ударів по важливих воєнно-економічних та військових об'єктах російського агресора. Зокрема, зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Читайте також: Путін б'є по Києву, але програє іншу війну – економічну

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США РФ нафта ціни паливо війна
Подорожчання бензина не зупиняється: що відбувається на АЗС
03 вересня 2026, 23:55
Всі новини »
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
Вантажівка перекинулася на Range Rover: на Рівненщині зіткнулися чотири авто, є травмовані
04 вересня 2026, 10:28
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
04 вересня 2026, 10:20
Росіяни вдарили по Броварах: спалахнула пожежа, містян просять закрити вікна
04 вересня 2026, 10:07
Атака на депо "Нової пошти" у Дніпрі: шестеро поранених залишаються у лікарнях
04 вересня 2026, 09:48
14 хімічних атак по ЗСУ: на Харківщині судитимуть дев'ятьох військових РФ
04 вересня 2026, 09:40
Армія РФ атакували Україну ракетою Х-31П та понад 120 дронами: є влучання на 15 локаціях
04 вересня 2026, 09:29
Кількість постраждалих через обстріл Києва 3 вересня збільшилась до 14
04 вересня 2026, 09:15
Після стрілянини в Києві: Зеленський анонсував кадрові рішення у СБУ та ГУР
04 вересня 2026, 08:58
Наслідки масованої атаки на Одещину: один загиблий, п'ятеро постраждалих
04 вересня 2026, 08:56
Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинули двоє поліцейських, ще один у лікарні
04 вересня 2026, 08:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Всі публікації »
Віталій Шабунін
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »