Міністр фінансів США звинуватив Україну у здорожчанні пального

Фото: з відкритих джерел

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі нібито спричиняють глобальний енергетичний шок та підвищують ціни на пальне у світі

Про це повідомляє The New York Times, передає RegioNews.

Свою позицію Бессент озвучив в ефірі Fox News після зустрічі з міністром фінансів РФ Антоном Сілуановим на полях саміту міністрів G20.

За словами американського посадовця, одним із факторів тиску на світовий енергетичний ринок є атаки України на російські енергетичні об’єкти.

"Зараз ми переживаємо енергетичний шок як через війну в Україні – оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі, так і через конфлікт навколо Ірану", – заявив Бессент.

На цьому тлі ціна на нафту марки Brent на світових ринках піднялася приблизно до $97 за барель, а ціни на дизельне пальне у США наблизилися до рекордних показників.

Водночас, як зазначає The New York Times, основною причиною глобального енергетичного шоку стало розгортання війни США проти Ірану. В адміністрації президента Дональда Трампа при цьому частину відповідальності за зростання цін покладають на Україну.

Заяви Бессента викликали дискусію на тлі позиції багатьох американських законодавців, які вважають Росію агресором у війні проти України.

Окрему критику партнерів спричинило запрошення Антона Сілуанова на зустріч G20 та його двосторонні переговори з Бессентом.

Глава Мінфіну США захистив прямий діалог із російським посадовцем, заявивши, що без переговорів сторони не зможуть наблизитися до завершення війни.

"Якщо сторони не розмовлятимуть, якщо ми не будемо залучені, то як його можна вирішити? [...] Я вважаю, що дуже важливо підтримувати діалог", – сказав Бессент.

Нагадаємо, нещодавно підрозділи Сил оборони України завдали серії успішних ударів по важливих воєнно-економічних та військових об'єктах російського агресора. Зокрема, зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Читайте також: Путін б'є по Києву, але програє іншу війну – економічну