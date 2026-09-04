Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинули двоє поліцейських, ще один у лікарні

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Унаслідок російських атак на Дніпропетровщину загинули двоє поліцейських, ще один правоохоронець постраждав. Протягом ночі та ранку російські війська понад 10 разів атакували два райони області безпілотниками та артилерією

Про це повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова обласної ради Микола Лукашук, передає RegioNews.

У Павлоградському районі, в Богданівській громаді, внаслідок атаки БпЛА загинули двоє поліцейських. Ще один правоохоронець постраждав. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла через удар. Також пошкоджені підприємство та службовий автомобіль.

У Нікопольському районі окупанти били дронами та артилерією по Нікополю, Марганецькій та Покровській сільських громадах.

Внаслідок атак виникли пожежі. Пошкоджені гімназія, продовольчий склад та підприємство.

Нагадаємо, впродовж 3 вересня російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 14 дістали поранень.