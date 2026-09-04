Кількість постраждалих через обстріл Києва 3 вересня збільшилась до 14
Ворог продовжує завдавати ударів по Києву. За минулу добу уламки впали в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Соломʼянському районах столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську МВА.
Внаслідок падіння уламків на дорогу та на відкриту територію пошкоджені автомобілі, постраждали люди. Також пошкоджений житловий будинок.
Загальна кількість постраждалих становить 14 людей, серед них – 12-річна дівчинка.
У Голосіївському районі розгорнули штаб із надання допомоги постраждалим мешканцям.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 10 постраждалих у столиці від російських ударів 3 вересня. Інформація про загиблу людину не підтвердилася.
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
Вантажівка перекинулася на Range Rover: на Рівненщині зіткнулися чотири авто, є травмовані
04 вересня 2026, 10:28Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
04 вересня 2026, 10:20Росіяни вдарили по Броварах: спалахнула пожежа, містян просять закрити вікна
04 вересня 2026, 10:07Атака на депо "Нової пошти" у Дніпрі: шестеро поранених залишаються у лікарнях
04 вересня 2026, 09:4814 хімічних атак по ЗСУ: на Харківщині судитимуть дев'ятьох військових РФ
04 вересня 2026, 09:40Армія РФ атакували Україну ракетою Х-31П та понад 120 дронами: є влучання на 15 локаціях
04 вересня 2026, 09:29Після стрілянини в Києві: Зеленський анонсував кадрові рішення у СБУ та ГУР
04 вересня 2026, 08:58Наслідки масованої атаки на Одещину: один загиблий, п'ятеро постраждалих
04 вересня 2026, 08:56Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинули двоє поліцейських, ще один у лікарні
04 вересня 2026, 08:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання