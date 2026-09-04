Нічна атака на Рівненщину: сили ППО знешкодили ворожі цілі
У ніч на 4 вересня Рівненська область зазнала повітряної атаки з боку російських військ
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
"Завдяки професійній роботі наших сил ППО вдалося знешкодити повітряні цілі ворога", – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.
Нагадаємо, у Кропивницькому внаслідок ударів російських військ реактивними дронами постраждала людина. Поошкоджено покрівлю багатоповерхового будинку та підприємства.
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