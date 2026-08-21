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Внаслідок активних бойових дій та ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у чотирьох областях тимчасово залишається без світла

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Донецьку, Сумську, Херсонську та Харківську області.

Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики усувають пошкодження та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в оселі громадян.

Застосування обмежень 21 серпня не прогнозується. Зазначається, що активне енергоспоживання варто перенести на денний час – з 10:00 до 17:00. Громадян просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня РФ атакувала Україну 135 ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання 27 дронів на 16 локаціях.