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21 серпня 2026, 11:49

Санкції проти Іванющенка та російського ВПК: Зеленський підписав нові укази

21 серпня 2026, 11:49
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Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський підписав укази про запровадження нових санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб. Серед підсанкційних –колишній народний депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко

Про це йдеться в указах, оприлюднених на сайті глави держави, передає RegioNews.

Як зазначили в ОП, нові санкційні пакети спрямовані, зокрема, проти російського воєнно-промислового комплексу, колаборантів на тимчасово окупованих територіях України та колишніх українських діячів, які, за його словами, зберігають зв’язки з Росією.

Окремими санкційними рішеннями обмеження застосували проти 28 громадян Росії, 36 російських та однієї китайської компанії.

До списку потрапили підприємства, які, за даними ОП, входять до ланцюгів постачання Росії високоточного промислового обладнання, електроніки, компонентів та сировини в обхід санкцій. Також санкції стосуються компаній, що виробляють і ремонтують військову та спеціальну техніку, розробляють дрони, спеціальне обладнання та програмне забезпечення для російських силових структур.

Ще одним рішенням санкції запровадили проти п’яти підприємств групи "Русал" та дев’яти громадян РФ, пов’язаних із цими компаніями. Йдеться про імпортерів глинозему та виробників алюмінію, який використовується для потреб російського військово-промислового комплексу.

Крім того, під санкції потрапили 45 фізичних та вісім юридичних осіб. Серед них – російські високопосадовці, які виправдовують і пропагують збройну агресію Росії проти України.

Нагадаємо, Іванющенка підозрюють у відмиванні майна, здобутого злочинним шляхом, у межах розслідування щодо махінацій із дев’ятьма земельними ділянками на території ринку "Столичний".

За версією слідства, п’ятеро залучених осіб незаконно захопили та "узаконили" 18 гектарів державної землі, ринкова вартість яких перевищує 160 мільйонів гривень.

18 вересня 2025 року Іванющенка було оголошено в розшук.

13 березня 2026 року в рамках журналістського розслідування "Схеми" стало відомо, що Іванющенко регулярно літав до Росії разом із Рубеном Татуляном, відомим як "спонсор" російського кримінального світу. Зазначається, що колишній народний депутат України отримав російське громадянство ще у 2004 році.

У червні 2026 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для екснардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Завдяки цьому може розпочатись процедура екстрадиції соратника президента-втікача Януковича.

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