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19 серпня 2026, 13:39

Мудру звільнили з посади заступниці керівника ОП: указ Зеленського

19 серпня 2026, 13:39
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Фото: Facebook/Iryna Mudra
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Президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента

Відповідний указ глава держави підписав 19 серпня, передає RegioNews.

"Звільнити Мудру Ірину Романівну з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", – йдеться в документі.

Звільнення відбулося у день, коли стало відомо про слідчі дії НАБУ щодо Мудрої в межах спецоперації "Форест Гамп".

Спецоперація "Форест Гамп": подробиці

Зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації. У НАБУ та САП повідомили, що деталі операції оприлюднять згодом.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито через рахунки підставних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

НАБУ не повідомляло, за кого саме мали внести заставу. Водночас на оприлюднених записах згадується ім’я "Герман". Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас", а в червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми могли використовувати державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

У межах цієї ж справи слідчі дії проводилися у народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив, що 19 серпня НАБУ проводило обшуки у нього вдома. Співробітники НАБУ та САП також проводили слідчі дії у Sense Bank.

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Ірина Мудра Офіс президента указ звільнення Зеленський Володимир спецоперація Форест Гамп
150 млн грн для застави у справі "Мідас": НАБУ оприлюднило деталі спецоперації "Форест Гамп"
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