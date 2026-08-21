18:55  20 серпня
Став капеланом російських військових: на Закарпатті викрили колишнього священника
20:37  20 серпня
Друга пожежа в районі: у Києві через уламки БпЛА палає нежитлова забудова, є поранений
19:58  20 серпня
Сміттєзвалище замість поля: на Київщині власник ділянок завдав екології збитків на 15 млн грн
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2026, 00:35

Гумористка Настя Ткаченко потрапила в ДТП

21 серпня 2026, 00:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Гумористка Настя Ткаченко потрапила в ДТП. Вона зізналась, що відчула сильний страх

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Насті Ткаченко, з нею після ДТП все добре. Навіть її автомобіль лишився цілим та неушкодженим. Хоч артистка зізнається, що дуже злякалась. Деталі про аварію вона не розповіла, однак подякувала всім, хто її підтримав.

"Ця історія не про аварію. Вона про моїх людей. Про тих, хто одразу примчав до мене – з вечерею, квітами й обіймами. Хто писав, телефонував і по кілька разів перепитував, чи точно я в порядку. У такі моменти особливо гостро розумієш, яке це щастя мати поруч людей, яким не байдуже. Я так сильно вас люблю. Дякую, що ви в мене є", - каже гумористка.

Нагадаємо, раніше блогерка Сімбочка за кордоном потрапила в ДПТ. За її словами, їй пощастило, бо вона могла отримати більш серйозні травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Мобілізували лише в червні: відомий український музикант загинув на фронті
20 серпня 2026, 23:55
Ціни АЗС штормить: як змінились цінники на бензин
20 серпня 2026, 23:40
Масштабне знеструмлення: у Сумах через аварію зупинилися тролейбуси та зникла вода
20 серпня 2026, 22:45
Зґвалтував і пограбував 17-річну: на Кіровоградщині суд відхилив апеляцію педофіла-рецидивіста
20 серпня 2026, 22:25
На Закарпатті керівника ТЦК відсторонили через пияцтво
20 серпня 2026, 21:55
Російські війська атакували Херсонщину: 17 людей поранені внаслідок ворожих ударів
20 серпня 2026, 21:48
На Полтавщині підліток на мотоциклі влетів у ЗАЗ
20 серпня 2026, 21:40
Житель Донеччини "зливав" росіянам українську ППО
20 серпня 2026, 21:20
Заробляла на довідках і знімала з "Оберегу": справу голови ВЛК скеровано до суду
20 серпня 2026, 21:06
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Всі блоги »