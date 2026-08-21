Гумористка Настя Ткаченко потрапила в ДТП

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Насті Ткаченко, з нею після ДТП все добре. Навіть її автомобіль лишився цілим та неушкодженим. Хоч артистка зізнається, що дуже злякалась. Деталі про аварію вона не розповіла, однак подякувала всім, хто її підтримав.

"Ця історія не про аварію. Вона про моїх людей. Про тих, хто одразу примчав до мене – з вечерею, квітами й обіймами. Хто писав, телефонував і по кілька разів перепитував, чи точно я в порядку. У такі моменти особливо гостро розумієш, яке це щастя мати поруч людей, яким не байдуже. Я так сильно вас люблю. Дякую, що ви в мене є", - каже гумористка.

Нагадаємо, раніше блогерка Сімбочка за кордоном потрапила в ДПТ. За її словами, їй пощастило, бо вона могла отримати більш серйозні травми.