07:58  21 серпня
На Рівненщині зіткнулися дві вантажівки: на дорогу розсипався вантаж
00:35  21 серпня
Гумористка Настя Ткаченко потрапила в ДТП
23:55  20 серпня
Мобілізували лише в червні: відомий український музикант загинув на фронті
UA | RU
UA | RU
Микола Княжицький Народний депутат info@regionews.ua
21 серпня 2026, 09:46

Вибори під час війни: самогубство держави чи спосіб подолати кризу

21 серпня 2026, 09:46
Читайте также на русском языке
Декілька тез стосовно відставки Михайла Федорова та його виступу зі зверненням до українців
Декілька тез стосовно відставки Михайла Федорова та його виступу зі зверненням до українців
Фото: скриншот із відеозвернення Федорова
Читайте также
на русском языке

1. Звільнення Федорова було симптомом глибокої управлінської кризи, в якій перебуває Україна впродовж років. Нескладно зрозуміти, хто відповідальний за цю кризу. В умовах, коли парламентська монобільшість існує лише на папері, члени уряду призначаються за гороскопом, а величезні сектори економіки віддаються в управління "Карлсону" або "Че Геварі", ситуація, в якій для звільнення міністра оборони доводиться відправляти у відставку цілий Кабінет Міністрів України, вже не викликає здивування.

2. Звільнення Федорова не мало якоїсь однієї причини. Він сам щоразу пояснює ці причини по-різному: через конфлікт із Сирським, через оборонні закупівлі, через протидію "системи" тощо. Тобто насправді причин було декілька, і зводити все до розпилу оборонного бюджету, найімовірніше, буде неправильним. Наприклад, цілком можна припустити, що однією з причин були суперечки між Федоровим та військовими щодо візії ведення війни та нездатність або небажання Зеленського їх примирити.

3. Головне досягнення Картонкового майдану не в конкретних гаслах про Федорова, а в готовності українців публічно вимагати діалогу з владою. Саме це і є головним запобіжником, що влада не зможе просто так підписати капітулянтські угоди з Росією і спустити їх униз до виконання. Наявність в Україні громадянського суспільства та здатність навіть в умовах великої війни впливати на управлінські рішення через вуличний протест є важливим елементом демократії й однією з ключових гарантій безпеки українського суспільства від узурпації влади.

4. Про адекватність тези про вибори вже все сказано. Британська The Times навіть винесла у заголовок: "Заклик колишнього міністра до виборів – це саме те, чого хоче Путін".

Вибори – це спосіб громадян відправити до влади своїх кандидатів, які впродовж наступних декількох років представлятимуть їхні інтереси. Очевидно, що не всі політики, обрані у 2019 році, адекватно представляють інтереси виборців у 2026 році. Достатньо згадати, що друге місце на виборах до чинної Верховної Ради зайняв блок Медведчука.

Оскільки проведення виборів під час війни є прямим самогубством усієї держави, президент мав би в інший спосіб враховувати суспільні запити на оновлення влади. Для початку хоча б відмовитися від призначення на ключові посади лише друзів і почати відновлювати державні інституції, які б допомогли подолати управлінську кризу та відновити авторитет влади в суспільстві. Повернути суб’єктність парламенту, уряду та припинити тиск силовиків на бізнес і політичних опонентів.

Бо проблема сьогодні вже не лише в тому, чим надалі займатиметься Федоров, хто буде наступним міністром оборони чи скільки людей вийде на Майдан. Проблема в тому, чи знайде влада сили подолати управлінську кризу, чи поступово перетвориться на державу, де все вирішує воля однієї людини. Війна не скасовує демократію. Навпаки – саме війна показує, наскільки міцно вона в нас вмонтована і наскільки великою цінністю вона для нас є.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна політика Михайло Федоров вибори
 
Підписуйтесь на RegioNews
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Двоє загиблих і дев'ятеро постраждалих: РФ атакувала Харків та область
21 серпня 2026, 10:11
Ворожі удари FPV-дронами по Запорізькому району: поранені три людини
21 серпня 2026, 09:55
На Херсонщині через ворожі атаки одна людина загинула, ще 23 – постраждали
21 серпня 2026, 09:28
ТЦК мобілізували батька двох дітей, мати яких померла: Лубінець домігся його звільнення
21 серпня 2026, 09:18
Удар "шахедами" по Одещині: пошкоджено пункт пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою
21 серпня 2026, 09:15
Нічна атака: ППО знешкодила 107 із 135 російських безпілотників
21 серпня 2026, 08:51
Як Зеленський керує країною, не знаючи про схеми своїх друзів
21 серпня 2026, 08:35
Повторна атака на Київ: рятувальники загасили пожежу на складі
21 серпня 2026, 08:26
Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: виникли пожежі
21 серпня 2026, 08:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Сергій Куюн
Геннадій Друзенко
Всі блоги »