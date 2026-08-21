Фото: поліція

ДТП сталася у Сумах в четвер, 20 серпня, на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола та Засумської

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Volkswagen під час повороту ліворуч не надав переваги в русі зустрічному Changan – обидві автівки завершували маневр на заборонений сигнал світлофора.

Внаслідок зіткнення постраждали шестеро людей: водії та пасажири обох авто. Після надання медичної допомоги всіх учасників аварії відпустили додому.

Автомобілі вилучили та помістили на майданчик тимчасового тримання.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі причини й обставини події.

Нагадаємо, 17 серпня близько 22:30 на Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі: загинули водій та 10-річна дитина, постраждалу жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації.