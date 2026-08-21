На Рівненщині зіткнулися дві вантажівки: на дорогу розсипався вантаж

Фото: Патрульна поліція Рівненської області

Зранку 21 серпня на автодорозі М-06 Київ – Чоп поблизу Корця на Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок

Про це повідомила Патрульна поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Рух трасою в напрямку Рівного наразі ускладнений. На місці ДТП працюють патрульні поліцейські.

Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту та бути уважними на дорозі.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 16-річний водій автомобіля ВАЗ на смерть збив 26-річну вагітну жінку. Її дитину також не вдалося врятувати. Неповнолітнього керманича затримали.