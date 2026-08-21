"Трохи мінус рівний ніс": донька Олі Полякової показала наслідки ДТП

Фото: з відкритих джерел

Донька співачки Олі Полякової – 21-річна Маша – розповіла про травми, які отримала внаслідок нічної ДТП, та показала їх на фото

Про це вона написала в Instagram, передає RegioNews.

За її словами, після аварії вона отримала перелом носа та очниці, а також контузію ока.

"Трохи мінус рівний ніс. Ви знали, що в ока може бути контузія? Я теж ні. Але у мене вона є. Перелом носа і трішки очниці, а так все добре", – зазначила Маша.

На опублікованих фото дівчина показала наслідки травм: змінену форму носа, ушкоджене око та великий синець на руці. Наразі за її станом стежать медики.

Водночас Оля Полякова повідомила, що загалом із нею все добре. Водночас вона підтвердила серйозність травм доньки.

"Ми загалом у порядку. Але у Маші перелом носа та очниці. Нею займаються лікарі. Дякую за підтримку", – написала співачка.

За словами Полякової, наразі родина перебуває під наглядом лікарів в Одесі.

Що відомо про ДТП

Аварія сталася ввечері 19 серпня дорогою до Одеси. Автомобіль, у якому перебували Оля Полякова та її донька, після зіткнення з іншим легковиком опинився в кюветі.

Полякова також показувала пошкоджені автомобілі та розповідала про обставини аварії. За її попередньою версією, інший автомобіль міг здійснювати розворот на дорозі, після чого сталося зіткнення.

Обставини аварії мають встановити правоохоронці.

Нагадаємо, раніше блогерка Сімбочка потрапила в аварію за кордоном. За її словами, їй пощастило, бо вона могла отримати більш серйозні травми.