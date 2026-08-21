У Чернігові перекрили канал збуту PVP: затримано 42-річного чоловіка

Фото: Національна поліція

У Чернігові поліцейські викрили 42-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному розповсюдженні особливо небезпечної психотропної речовини PVP

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, клієнти зверталися до нього із замовленнями та отримували "товар" безпосередньо з рук у руки.

Під час досудового розслідування та оперативно-розшукових заходів поліцейські тричі задокументували факти збуту психотропних речовин.

Після цього правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців затримали чоловіка та провели санкціонований обшук у його квартирі. Там вилучили речові докази, які, за даними слідства, можуть свідчити про його причетність до незаконної діяльності.

Вилучені предмети та речовини направили на експертні дослідження.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Черкащині правоохоронці викрили організовану групу, яка вирощувала коноплі та збувала канабіс. До її складу входили троє жителів області віком від 42 до 71 року.