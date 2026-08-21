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До суду скеровано обвинувальний акт щодо чоловіка, якого обвинувачують у систематичному вчиненні дій сексуального характеру стосовно маленьких дітей своєї сестри

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що з грудня по травень 2025 року чоловік мешкав в одній квартирі з матір’ю, сестрою та її п’ятьма дітьми. Скориставшись безпорадним станом трьох хлопчиків (віком 8, 6 та 2 років) і двох дівчаток (5 та 4 років), чоловік вчиняв щодо них сексуальне насильство – торкався статевих органів своїх племінників.

Родина перебувала на обліку у соціальних служб, а у грудні 2025 року жінку та п'ятьох її дітей помістили у Центр соціально-психологічної реабілітації після перевірки умов їх проживання та скарг сусідів на те, що діти вдома перебувають без нагляду дорослих. Згодом старший хлопчик розповів психологу про дії дятька щодо нього та його братів і сестер.

У липні 2026 року чоловіку повідомили про підозру.

Наразі досудове розслідування завершено. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

За вчинене 33-річному фігуранту загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Київщині прокуратура повідомила про підозру 47-річному громадянину Узбекистану, якого підозрюють у неодноразовому зґвалтуванні 7-річної падчерки. Зловмисника взяли під варту.