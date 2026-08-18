У Львові в квартирі вибухнула батарея для заряджання авто: є постраждалий

Фото: Національна поліція

У Львові вранці 18 серпня у квартирі на вулиці Генерала Тарнавського стався вибух батареї, призначеної для заряджання автомобіля

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок події власник помешкання отримав термічні опіки та був госпіталізований.

Повідомлення про задимлення у квартирі та вибух рятувальники отримали о 04:40. Як з'ясувалося, акумулятор вибухнув у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку. Подальшого горіння не виникло.

Вибух пошкодив два вікна у квартирі та одне вікно у під’їзді.

На місці працювали рятувальники, медики, поліцейські та працівники газової служби.

Нагадаємо, вночі 15 серпня у Львові сталася пожежа у квартирі на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вулиці Варшавській. З'ясувалося, що загорілася акумуляторна батарея та речі домашнього вжитку.