10:23  18 серпня
У Херсоні чоловік підірвався на ворожій міні
01:55  18 серпня
"Суцільний переляк": ведучий Олександр Педан розповів про перший секс
01:35  18 серпня
"Знаю хто замовник": екс-чоловік Олени Тополі розповів, що знає про її злите секс-відео
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2026, 10:57

Поліція документує наслідки російської атаки на Київщину

18 серпня 2026, 10:57
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Російські війська вкотре завдали ударів по області. У Броварському районі працюють правоохоронці та рятувальники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень два приватні будинки, два автомобілі, офісна будівля та складські приміщення.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції та підрозділи ДСНС.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, через ворожу атаку у Броварському районі виникла пожежа.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область війна обстріли наслідки пошкодження
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
На Рівненщині взяли під варту 17-річного юнака, який збив на смерть вагітну жінку
18 серпня 2026, 11:48
Ворожий дрон атакував авто на Запоріжжі: загинув чоловік
18 серпня 2026, 11:29
На Закарпатті знешкодили бойову частину російської "Герані"
18 серпня 2026, 11:15
Росіяни вдарили по людному перехрестю в Печенігах: фото з місця трагедії
18 серпня 2026, 11:07
$10 тисяч і 300 тисяч гривень: у Києві троє чоловіків обікрали пенсіонерку
18 серпня 2026, 10:59
Ракетний удар по Печенігах: кількість постраждалих зросла до 17
18 серпня 2026, 10:42
На Львівщині мікроавтобус на смерть збив 20-річного юнака
18 серпня 2026, 10:40
Нічна пожежа на Прикарпатті: у будинку загинув чоловік
18 серпня 2026, 10:27
У Херсоні чоловік підірвався на ворожій міні
18 серпня 2026, 10:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »