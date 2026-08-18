Поліція документує наслідки російської атаки на Київщину
Російські війська вкотре завдали ударів по області. У Броварському районі працюють правоохоронці та рятувальники
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Броварському районі внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень два приватні будинки, два автомобілі, офісна будівля та складські приміщення.
На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції та підрозділи ДСНС.
На щастя, обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, через ворожу атаку у Броварському районі виникла пожежа.
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