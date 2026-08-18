Нічна пожежа на Прикарпатті: у будинку загинув чоловік

Фото: ДСНС Франківщини

У ніч на 18 серпня в селі Старі Кути Кутської територіальної громади Косівського району сталася пожежа житлового будинку

Про це інформує Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку 17 серпня о 23:04.

На місце події прибули рятувальники. О 23:43 їм вдалося локалізувати пожежу, а о 00:13 – повністю її ліквідувати. Площа займання становила 120 квадратних метрів.

Під час гасіння вогнеборці виявили тіло чоловіка 1961 року народження.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, раніше у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина. Причини виникнення пожежі з'ясовуватимуть фахівці.