Нічна пожежа на Прикарпатті: у будинку загинув чоловік
У ніч на 18 серпня в селі Старі Кути Кутської територіальної громади Косівського району сталася пожежа житлового будинку
Про це інформує Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.
Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку 17 серпня о 23:04.
На місце події прибули рятувальники. О 23:43 їм вдалося локалізувати пожежу, а о 00:13 – повністю її ліквідувати. Площа займання становила 120 квадратних метрів.
Під час гасіння вогнеборці виявили тіло чоловіка 1961 року народження.
Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, раніше у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина. Причини виникнення пожежі з'ясовуватимуть фахівці.