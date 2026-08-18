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18 серпня 2026, 10:27

Нічна пожежа на Прикарпатті: у будинку загинув чоловік

18 серпня 2026, 10:27
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Фото: ДСНС Франківщини
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У ніч на 18 серпня в селі Старі Кути Кутської територіальної громади Косівського району сталася пожежа житлового будинку

Про це інформує Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку 17 серпня о 23:04.

На місце події прибули рятувальники. О 23:43 їм вдалося локалізувати пожежу, а о 00:13 – повністю її ліквідувати. Площа займання становила 120 квадратних метрів.

Під час гасіння вогнеборці виявили тіло чоловіка 1961 року народження.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, раніше у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина. Причини виникнення пожежі з'ясовуватимуть фахівці.

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