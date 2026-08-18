Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 33-річний житель Рівного, збив 20-річного мешканця району.

Внаслідок ДТП пішохід отримав травми та був госпіталізований. На жаль, попри зусилля медиків, хлопець помер у лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 16 серпня близько 23:40 у місті Хирів на Львівщині двоє підлітків на мотоциклі влетіли у бордюр та опинилися в лікарні.