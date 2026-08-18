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У вівторок, 18 серпня, російські війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги Чугуївського району

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули 10 людей. Ще восьмеро цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості, їм надається необхідна меддопомога.

Через ворожий удар пошкоджені 10 приватних будинків, кафе, пошта та магазин, а також щонайменше сім автомобілів.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару.

Нагадаємо, в Ізюмі на Харківщині внаслідок нічної ворожої атаки постраждали п’ятеро людей. Серед них – 9-річний хлопчик.