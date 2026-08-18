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Станом на ранок 18 серпня внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів енергооб'єктів частина споживачів у шести областях тимчасово залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Чернігівську, Херсонську та Харківську області.

Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити всіх споживачів.

Застосування обмежень 18 серпня не прогнозується. Зазначається, що активне енергоспоживання варто перенести на денний час – з 10:00 до 16:00. Громадян просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години – з 17:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня РФ атакувала Україну 147 ударними БпЛА різного типу. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях.