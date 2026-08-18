Росіяни вдарили по Харківщині ракетами, КАБами та дронами: семеро постраждалих

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали семеро людей, серед них 9-річний хлопчик.

В Ізюмі поранень зазнали 18-річний чоловік та 9-річний хлопчик. Ще четверо людей – жінки 54 і 77 років та чоловіки 71 і 57 років – отримали гостру реакцію на стрес.

У Золочеві поранено 28-річного чоловіка. Також медики надали допомогу 15-річному хлопцю, який зазнав поранень 14 серпня в селі Веселе Лозівської громади.

Російські війська атакували Індустріальний район Харкова безпілотниками.

Загалом по області ворог застосував 1 ракету, 2 КАБи, 1 РСЗВ, 3 БпЛА типу "Молнія" та 77 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру.

У Харкові пошкоджено АЗС. У Богодухівському районі пошкоджено складську будівлю в Коломаку та автомобіль у Золочеві.

В Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки, господарчу споруду, автомобілі та електромережі. Зокрема, в Ізюмі пошкоджено п’ять приватних будинків.

У Лозівському районі пошкоджено навчальний заклад у Златополі та АЗС у Близнюках. У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок у Бугаївці.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 57 ударів по 17 населених пунктах Сумської області. Для обстрілів ворог застосовував керовані авіабомби, артилерію, міномети та ударні дрони різних типів.