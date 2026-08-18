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18 серпня 2026, 09:41

Росіяни вдарили по Харківщині ракетами, КАБами та дронами: семеро постраждалих

18 серпня 2026, 09:41
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 11 населених пунктів області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали семеро людей, серед них 9-річний хлопчик.

В Ізюмі поранень зазнали 18-річний чоловік та 9-річний хлопчик. Ще четверо людей – жінки 54 і 77 років та чоловіки 71 і 57 років – отримали гостру реакцію на стрес.

У Золочеві поранено 28-річного чоловіка. Також медики надали допомогу 15-річному хлопцю, який зазнав поранень 14 серпня в селі Веселе Лозівської громади.

Російські війська атакували Індустріальний район Харкова безпілотниками.

Загалом по області ворог застосував 1 ракету, 2 КАБи, 1 РСЗВ, 3 БпЛА типу "Молнія" та 77 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру.

У Харкові пошкоджено АЗС. У Богодухівському районі пошкоджено складську будівлю в Коломаку та автомобіль у Золочеві.

В Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки, господарчу споруду, автомобілі та електромережі. Зокрема, в Ізюмі пошкоджено п’ять приватних будинків.

У Лозівському районі пошкоджено навчальний заклад у Златополі та АЗС у Близнюках. У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок у Бугаївці.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 57 ударів по 17 населених пунктах Сумської області. Для обстрілів ворог застосовував керовані авіабомби, артилерію, міномети та ударні дрони різних типів.

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Харківська область війна російська армія постраждалі КАБ ракета
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