На Чернігівщині внаслідок атаки ворожого FPV-дрона поранено енергетика
Російський FPV-дрон ударив по енергетичному об'єкту на Чернігівщині
Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.
Внаслідок атаки поранення отримав енергетик.
Постраждалого доставлено до лікарні, де медики надають йому всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, станом на ранок 27 липня через атаки РФ без світла залишаються споживачі у чотирьох областях України.
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