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27 липня 2026, 11:35

Зеленський підтвердив удари по Росії: уражено експортний термінал і нафтові об'єкти

27 липня 2026, 11:35
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в ніч на 27 липня Сили оборони завдали ударів по об'єктах на території Росії

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах, передає RegioNews.

Під удар потрапив експортний термінал у Ростовській області, а також нафтові об'єкти в Ярославській області та Удмуртії.

За словами Зеленського, у Ростовській області було уражено експортний термінал, розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту.

Також українські далекобійні удари були завдані по нафтових об'єктах у Ярославській області та Удмуртській Республіці, що розташовані приблизно за 1300 кілометрів від державного кордону України.

"Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливості Росії фінансувати війну", – зазначив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що українські далекобійні безпілотники вже здатні уражати військові та економічні об'єкти на території Росії на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Серед уражених цілей – нафтові об'єкти, критично важливі військові виробництва та ключові елементи російської логістики.

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