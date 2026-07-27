Росіяни знову атакували Запоріжжя: є поранені, пошкоджені будинки та авто
У понеділок, 27 липня, близько 10:30 російські загарбники знову поцілили по Запоріжжю
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі.
Щонайменше двоє людей поранені: чоловікові та жінці надають всю необхідна меддопомогу.
Усі наслідки атаки ще встановлюються.
Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Запоріжжя та ударні дрони в напрямку міста.
Нагадаємо, у ніч на 27 липня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами та безпілотниками. Внаслідок ударів загинула одна людина, є постраждалі.
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