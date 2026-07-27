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27 липня 2026, 11:16

На Вінниччині чоловік дістав ніж у службовому авто ТЦК і поранив військового

27 липня 2026, 11:16
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Вінницькій області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК та СП

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 25 липня на об’їзній дорозі міста Калинівка.

55-річний чоловік, якого везли до ТЦК через порушення правил військового обліку, перебуваючи у службовому авто, дістав ніж і порізав руку 25-річному військовослужбовцю.

Постраждалому надали медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася.

Правопорушника затримали та повідомили про підозру. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, в Одесі 17-річна дівчина поранила ножем працівника ТЦК. Її разом із собакою нібито силоміць посадили до мікроавтобуса. Під час інциденту вона поранила ножем одного зі співробітників. 37-річний працівник ТЦК отримав різану рану правого плеча.

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