Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що 37-річний водій мотоцикла Ducati не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Geely. Після цього мотоцикл врізався у "ВАЗ", що їхав слідом у зустрічному напрямку.

Внаслідок зіткнення 32-річна пасажирка мотоцикла загинула на місці. Травмованих водіїв мототранспорту та "ВАЗу" госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 25 липня на Черкащині сталася ДТП за участю двох мотоциклів. Постраждали четверо підлітків.