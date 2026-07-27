Фото: поліція

ДТП за участю двох мотоциклів сталася 25 липня в селі Бубнівська Слобідка Золотоніського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що 17-річний водій мотоцикла Lonsen не врахував дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мотоциклом Spark, яким керував 14-річний хлопець.

Травми отримали обидва водії, а також їхні 17-річні пасажири. Усіх постраждалих госпіталізували.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.

Нагадаємо, ввечері 22 липня на трасі на Кіровоградщині легковик спалахнув після зіткнення з іншим авто. Загинула жінка, травмовані чоловік та дворічна дитина.