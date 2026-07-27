17-річний мотоцикліст загинув у ДТП на Львівщині, його сестру госпіталізували

Фото: Національна поліція

У Стрийському районі Львівської області в ніч на 27 липня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла загинув 17-річний водій, а його 14-річна сестра отримала травми.

За попередніми даними поліції, аварія сталася близько 00:30 в одному із сіл району. Зіткнулися автомобіль Skoda Fabia, за кермом якого перебувала 24-річна місцева жителька, та мотоцикл Geon, яким керував 17-річний житель міста Новий Розділ.

Унаслідок зіткнення неповнолітній мотоцикліст загинув на місці від отриманих травм. Його 14-річна сестра, яка була пасажиркою мотоцикла, дістала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, ввечері 22 липня на трасі на Кіровоградщині легковик спалахнув після зіткнення з іншим авто. Загинула жінка, травмовані чоловік та дворічна дитина.