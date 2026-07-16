Очолював псевдопідприємство в окупованому Куп’янську: судитимуть місцевого мешканця

Фото: поліція Харківської області

На Харківщині правоохоронці викрили чергового прибічника "руського миру", який під час тимчасової окупації Куп’янська пішов на співпрацю з загарбниками

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Правоохоронці викрили 46-річного місцевого мешканця у співпраці з ворогом під час тимчасової окупації Куп’янська.

За даними слідства, фігурант прийняв пропозицію окупантів стати так званим "виконувачем обов'язків начальника комунального підприємства "Благоустройствогорода”” при незаконній "врємєнной гражданской адміністраціі Купянского района Харьковской області”.

Перебуваючи на псевдопосаді, він забезпечував функціонування окупаційної адміністрації, організовував роботу підприємства та здійснював управлінські обов’язки.

Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до десяти років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що за підтримання публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури жительку Херсонщини визнано винною у веденні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором.