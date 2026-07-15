15:19  15 липня
На Миколаївщині "шахеди" атакували агропідприємство: є загиблий та поранений
14:05  15 липня
Український дрон атакував російський Мі-8 у Бєлгородській області
12:40  15 липня
СБУ викрила жителя Київщини, який допомагав росіянам шукати українську ППО
UA | RU
UA | RU
15 липня 2026, 21:39

Ротації в уряді: стало відомо, хто з міністрів збереже портфелі, а хто — піде у відставку

15 липня 2026, 21:39
Читайте также на русском языке
Фото: ОП
Читайте также
на русском языке

У фракції "Слуга народу" обговорили майбутній склад уряду, який може очолити Сергій Корецький. Частину чинних міністрів планують перепризначити, тоді як низку відомств очікують кадрові зміни та реорганізація

Про це Суспільному повідомили троє співрозмовників у фракції "Слуга народу" після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, передає RegioNews.

За інформацією джерел, у новому Кабінеті Міністрів свої посади можуть зберегти:

  • Денис Шмигаль — міністр енергетики;
  • Тетяна Бережна — міністерка культури;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів;
  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
  • Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
  • Андрій Сибіга — міністр закордонних справ;
  • Денис Улютін — міністр соціальної політики.

Водночас у Міністерстві у справах ветеранів можуть змінити керівництво. За даними співрозмовників, Наталію Калмикову на посаді може замінити голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

До відомства також планують приєднати напрямок внутрішньо переміщених осіб.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства можуть розділити на два окремі відомства — Міністерство економіки і довкілля та Міністерство аграрної політики. За інформацією джерел, Олексій Соболєв не збереже посаду, а аграрне міністерство може очолити перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

Керівником Міністерства економіки і довкілля може стати очільник українського офісу McKinsey & Company Олександр Кравченко.

Також планується розділення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Міністерство розвитку громад та територій може очолити народний депутат Віталій Безгін, а Міністерство інфраструктури — голова Київської ОВА Микола Калашник.

За інформацією джерел, Міністерство цифрової трансформації може очолити заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук. Міністерство юстиції запропонували очолити народному депутату Денису Маслову, а посаду віцепрем'єр-міністра з європейської інтеграції може отримати чинний посол України при ЄС Всеволод Ченцов.

Крім того, міністром внутрішніх справ можуть призначити голову Національної поліції Івана Вигівського, тоді як нинішній глава МВС Ігор Клименко розглядається як кандидат на посаду міністра оборони.

Нагадаємо, що 14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

На вихідних президент Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення Кабінету Міністрів, кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів і призначення відповідальних за ключові зовнішньополітичні напрями.

У неділю, 12 липня, глава держави зустрівся з головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким, а також зустрівся першим віцепрем'єром – міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром оборони Михайлов Федоровим та мером Харкова Ігорем Тереховим.

Корецького розглядають, як основного кандидата на посаду прем'єр-міністра.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
міністр відставка уряд
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Федоров офіційно йде з посади міністра оборони: що вдалося змінити за час його каденції
15 липня 2026, 22:17
На Дніпропетровщині кол-центри виманили в іноземців більш ніж 200 мільйонів
15 липня 2026, 22:15
Україна зможе виробляти Patriot уже цьогоріч - Зеленський
15 липня 2026, 21:55
Вартість проїзду у Києві зросли: які актуальні ціни на метро та трамвай
15 липня 2026, 21:40
На Київщині викрили схему "турів" для ухилянтів за долари
15 липня 2026, 21:25
Окупанти завдали удару по Краматорській громаді, є загиблі
15 липня 2026, 21:15
За добу ворог завдав майже 30 ударів по Дніпропетровській області
15 липня 2026, 20:59
На півночі Житомирщини АЗС закриватимуть під час повітряних тривог
15 липня 2026, 20:33
На Херсонщині затримали ділків, які заробляли на психотропах
15 липня 2026, 19:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Остап Яриш
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »