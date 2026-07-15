Ротації в уряді: стало відомо, хто з міністрів збереже портфелі, а хто — піде у відставку

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У фракції "Слуга народу" обговорили майбутній склад уряду, який може очолити Сергій Корецький. Частину чинних міністрів планують перепризначити, тоді як низку відомств очікують кадрові зміни та реорганізація

Про це Суспільному повідомили троє співрозмовників у фракції "Слуга народу" після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, передає RegioNews .

За інформацією джерел, у новому Кабінеті Міністрів свої посади можуть зберегти:

Денис Шмигаль — міністр енергетики;

Тетяна Бережна — міністерка культури;

Сергій Марченко — міністр фінансів;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ;

Денис Улютін — міністр соціальної політики.

Водночас у Міністерстві у справах ветеранів можуть змінити керівництво. За даними співрозмовників, Наталію Калмикову на посаді може замінити голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

До відомства також планують приєднати напрямок внутрішньо переміщених осіб.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства можуть розділити на два окремі відомства — Міністерство економіки і довкілля та Міністерство аграрної політики. За інформацією джерел, Олексій Соболєв не збереже посаду, а аграрне міністерство може очолити перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

Керівником Міністерства економіки і довкілля може стати очільник українського офісу McKinsey & Company Олександр Кравченко.

Також планується розділення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Міністерство розвитку громад та територій може очолити народний депутат Віталій Безгін, а Міністерство інфраструктури — голова Київської ОВА Микола Калашник.

За інформацією джерел, Міністерство цифрової трансформації може очолити заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук. Міністерство юстиції запропонували очолити народному депутату Денису Маслову, а посаду віцепрем'єр-міністра з європейської інтеграції може отримати чинний посол України при ЄС Всеволод Ченцов.

Крім того, міністром внутрішніх справ можуть призначити голову Національної поліції Івана Вигівського, тоді як нинішній глава МВС Ігор Клименко розглядається як кандидат на посаду міністра оборони.

Нагадаємо, що 14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

На вихідних президент Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення Кабінету Міністрів, кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів і призначення відповідальних за ключові зовнішньополітичні напрями.

У неділю, 12 липня, глава держави зустрівся з головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким, а також зустрівся першим віцепрем'єром – міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром оборони Михайлов Федоровим та мером Харкова Ігорем Тереховим.

Корецького розглядають, як основного кандидата на посаду прем'єр-міністра.