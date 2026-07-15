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15 липня 2026, 23:55

Співачка Олена Тополя зізналась, що змінилось після її злитого секс-відео

15 липня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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Правоохоронці продовжують розслідування щодо шантажу та злитого секс-відео співачки Олени Тополі. Артистка зізналась, що цей скандал має свої наслідки

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами співачки, проти неї розгорнули цілеспрямовану кампанію. Недоброзичливці хотіли знищити її репутацію, а також завдати удару по фінансовому становищу.

"Є дуже багато моментів, які вплинули на мою репутацію, на сприйняття мене, як жінки, як мами, як співачки, як нормальної та взагалі адекватної людини, яка нічого поганого нікому не зробила, ніякі закони не переступила, ніякого розгульного способу життя не вела, коли була в шлюбі. Але все це так перевернули, як вигідно тим, хто намагається знищити мене не тільки репутаційно, ще й фінансово", - каже Олена Тополя.

Вона розповіла, що це вплинуло на її емоційний стан. Зокрема, у всіх сферах життя артистка відчувала тиск. Зараз вона говорить, що усвідомила, що всі ці плітки насправді не вартують її нервів.

Нагадаємо, журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.

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