Фронтмен O.Torvald Женя Галич зізнався, чому його списали з військової служби

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Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич після початку повномасштабного вторгнення долучився до війська. Наразі він уже не служить, артист пояснив, чому так сталось

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

"Я зараз вже перебуваю в статусі ветерана, багато працюю разом зі своїми побратимами в громадській організації "Ветерани-добровольці" і у ветеранському просторі, ми опікуємося справами ветеранів, військовослужбовців і їхніх родин, які потребують допомоги у цивільному житті. Тримаємося гуртом тут тепер", - розповів музикант.

Женя Галич зізнався, що його списали з війська через стан здоров'я. За його словами, після останнього бойового завдання артист потрапив до лікарні. Уже після додаткових обстежень його списали зі служби.

"На жаль, я звільнився за станом здоров’я. Так вже вийшло, що після наших останніх виїздів я не зміг брати активну участь у бойових діях і провів достатню кількість часу в шпиталі, це було майже чотири місяці. Після дев’яти місяців обстежень мене було списано", - каже артист.

Нагадаємо, раніше актор Андрій Федінчик розповідав, що більше не є діючим військовим. Виявилось, артист пройшов складну операцію, реабілітацію та повторне медичне обстеження. Після цього він виявився непридатним до служби.