Російські дрони атакували Миколаївщину: двоє загиблих, є поранений

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Унаслідок ворожих атак по Миколаївській області за минулу добу загинули двоє людей, ще одна людина отримала поранення

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Російські війська атакували область ударними безпілотниками типу "Shahed/Гербера". Внаслідок удару по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув 61-річний чоловік. Також пошкоджено два цивільні судна.

Атака безпілотниками по сільськогосподарському підприємству у Новобузькій громаді забрала життя 67-річного чоловіка. Ще один чоловік, 65 років, отримав поранення та був госпіталізований. Станом на ранок його стан оцінюють як тяжкий, але стабільний. ППошкоджено складські приміщення та автомобільну техніку підприємства.

Крім того, ввечері російські війська атакували Очаківську громаду дроном, попередньо типу "Ланцет". Внаслідок удару пошкоджено будівлю автозаправної станції. Постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня ворог атакував безпілотниками три райони Дніпропетровської області. На щастя, внаслідок ворожих атак ніхто не постраждав.