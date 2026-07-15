Акторка Анна Саліванчук опинилась на вулиці з дітьми через аферистів

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Акторка Анна Саліванчук разом із дітьми стала жертвою афериста. При цьому шахраї обманули також і її ріелтора

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Акторка зібралась на віпочинок у Грецію, й орендувала там будинок. Чоловік, який взяв гроші за минулу вілу, запевняв, що власником є його брат. Проте виявилось не так: прямо посеред відпочинку до Анни Саліванчук та її дітей прийшла справжня господарка житла. В результаті всім довелось пакувати речі.

"І він (чоловік, який здав перше житло – ред.), щоб не втратити роботу, запропонував нам кращий будинок на 5 днів, і заявив, що ще подарує 6 днів проживання у нього", - розповіла акторка.

Проте тепер чоловік відмовляється давати акторці безкоштовні дні, і каже, що виїжджати з нового житла доведеться на тиждень раніше, аніж вона планувала.

Нагадаємо, раніше акторка вперше після розлучення з колишнім чоловіком підтвердила нові стосунки.