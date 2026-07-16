МВС Польщі: українцям призовного віку не заборонятимуть в'їзд

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Європейський Союз погодив продовження режиму тимчасового захисту для українців до березня 2028 року, однак передбачив окремі правила для осіб призовного віку

Про це в інтерв'ю "Польському радіо" заявив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дущик, передає RegioNews.

За його словами, нові правила не означають заборони на в’їзд до Польщі для українців призовного віку. Вони й надалі зможуть перетинати кордон, однак цей факт офіційно фіксуватимуть польські прикордонники.

"Особа, яка підлягає мобілізації в Україні, зможе в’їхати до Польщі, але не матиме права звернутися за міжнародним захистом", – пояснив Дущик.

Водночас зміни не стосуватимуться українців, які вже перебувають у Європейському Союзі та раніше отримали тимчасовий захист. Нові правила застосовуватимуться лише до тих осіб, які раніше не користувалися цим статусом.

За словами польського посадовця, обмеження поширюватимуться як на чоловіків, так і на жінок призовного віку.

За офіційними даними ЄС, наразі близько 4,35 млн українських біженців перебувають у європейських країнах. Трохи більше чверті з них – у Німеччині, 22,3% – у Польщі, і трохи менше 10% – у Чехії.

Нагадаємо, раніше спецпосланець Європейської комісії у справах українців в ЄС Ілва Йоханссон заявила, що "п'яти років достатньо для тимчасового захисту" і що потрібен новий підхід, навіть якщо війна в Україні продовжиться.