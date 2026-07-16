Російські БпЛА атакували житловий сектор та центральний парк у Харкові
В ніч на 16 липня російські військові здійснили атаку на Харків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок російської атаки безпілотниками у Немишлянському районі міста виникла пожежа в житловому секторі. Через влучання ударного БпЛА на території приватного домоволодіння загорілася господарська споруда, пожежу вже ліквідували.
Крім того, через обстріл пошкоджені будівлі на території центрального парку та цивільної інфраструктури.
Також зафіксовані влучання на відкритих територіях у самому Харкові та передмісті.
Нагадаємо, зранку 16 липня російські військові вдарили по Одесі – пошкоджений навчальний заклад.
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