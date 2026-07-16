Російські удари по Запорізькій області: семеро загиблих, 20 поранених

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах загинули семеро людей, ще 20 отримали поранення.

Під ворожими ударами опинилися Запоріжжя та десятки населених пунктів області, серед яких Кушугум, Комишуваха, Оріхів, Степногірськ, Приморське, Гуляйпільське та інші.

Зафіксовано 30 авіаційних ударів, 684 атаки безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами, а також 260 артилерійських обстрілів.

Надійшло 147 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів та господарських споруд.

Нагадаємо, російські війська протягом дня майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини. Загинули двоє людей, ще троє людей дістали поранень.