Внаслідок ворожих обстрілів Сумщини загинули троє людей, понад 30 постраждали
Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 26 населених пунктів області, загалом нараховано більше 70 ударів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Сумській громаді внаслідок удару КАБом загинули троє людей – чоловіки віком 54 і 77 років та 75-річна жінка. Постраждала 21 людина, зокрема двоє неповнолітніх (16-річний хлопець та 17-річна дівчина), чоловіки віком від 39 до 70 років та жінки віком від 32 до 75 років. Також внаслідок влучання ворожого дрона поранені 64-річний чоловік та 60-річна жінка.
У Глухівській громаді через удар ворожого дрона поранення отримали чоловіки віком 61, 79 років і 71-річна жінка.
У Білопільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона травмовані чоловіки віком 19 та 63 роки, а через влучання БпЛА в будинок поранені чоловіки віком 54, 57 і 59 років.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 974 удари по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах загинули семеро людей, ще 20 отримали поранення.