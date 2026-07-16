Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок удару КАБом загинули троє людей – чоловіки віком 54 і 77 років та 75-річна жінка. Постраждала 21 людина, зокрема двоє неповнолітніх (16-річний хлопець та 17-річна дівчина), чоловіки віком від 39 до 70 років та жінки віком від 32 до 75 років. Також внаслідок влучання ворожого дрона поранені 64-річний чоловік та 60-річна жінка.

У Глухівській громаді через удар ворожого дрона поранення отримали чоловіки віком 61, 79 років і 71-річна жінка.

У Білопільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона травмовані чоловіки віком 19 та 63 роки, а через влучання БпЛА в будинок поранені чоловіки віком 54, 57 і 59 років.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 974 удари по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах загинули семеро людей, ще 20 отримали поранення.