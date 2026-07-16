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16 липня 2026, 07:40

Внаслідок ворожих обстрілів Сумщини загинули троє людей, понад 30 постраждали

16 липня 2026, 07:40
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Фото: поліція
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Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 26 населених пунктів області, загалом нараховано більше 70 ударів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок удару КАБом загинули троє людей – чоловіки віком 54 і 77 років та 75-річна жінка. Постраждала 21 людина, зокрема двоє неповнолітніх (16-річний хлопець та 17-річна дівчина), чоловіки віком від 39 до 70 років та жінки віком від 32 до 75 років. Також внаслідок влучання ворожого дрона поранені 64-річний чоловік та 60-річна жінка.

У Глухівській громаді через удар ворожого дрона поранення отримали чоловіки віком 61, 79 років і 71-річна жінка.

У Білопільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона травмовані чоловіки віком 19 та 63 роки, а через влучання БпЛА в будинок поранені чоловіки віком 54, 57 і 59 років.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 974 удари по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах загинули семеро людей, ще 20 отримали поранення.

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