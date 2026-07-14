Кадрові зміни в "Укроборонпромі": Герман Сметанін залишає посаду гендиректора

Фото: Укроборонпром

Герман Сметанін повідомив про завершення роботи на посаді генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість"

Про це він написав у телеграм, передає RegioNews .

"Сьогодні завершую роботу на посаді генерального директора акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України", - повідомив Сметанін.

Він подякував керівництву держави, Генштабу Збройних сил України, міністрам за підтримку українського оборонно-промислового комплексу, що дозволило нашій оборонці стати однією із найсильніших і найдинамічніших у світі.

Причину свого звільнення керівник Укроборонпрому не назвав.

Нагадаємо, що раніше АТ "Українська оборонна промисловість" звільнило керівників двох державних підприємств, щодо яких під час попереднього розслідування встановили порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів.

6 липня росіяни атакували Вишневе на Київщині. Після удару РФ у місті виникла велика пожежа на території складських приміщень, згоріли та були пошкоджені будинки на кількох вулицях.

За оновленими даними, внаслідок обстрілу у місті загинуло 9 людей, а також повідомлялося, що ще майже три десятки постраждали.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що у Вишневому знаходився склад боєприпасів. За його словами, через цю ситуацію в "Укроборонпромі" будуть кадрові рішення.