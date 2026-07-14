Екскомандира 155-ї ОМБр Станіслава Лучанова відправили під варту

Фото з відкритих джерел

Колишній командир 155-ї ОМБр Станіслав Лучанов не визнав вини у справі про викрадання та вбивство двох людей. При цьому суд уже обрав для нього запобіжний захід

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Станіслава Лучанова та ще дев'ятьох військовослужбовців бригади підозрюють у викраденні двох братів із Київщини. У коментарі журналістам він заявив, що ніколи не бачив загиблих, а всі обставини має встановити слідство.

Згодом суд обрав запобіжний захід. Станіслава Лучанова відправили під варту. Він сам заявив журналістам, що провини не визнає.

Що відомо про справу

У ЗМІ повідомляли, що в ніч на 28 червня семеро людей увірвалися на подвір'я двох братів у Київській області, після чого силоміць вивезли їх у невідомому напрямку.

За інформацією джерел видання, правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади, яких підозрюють у причетності до викрадення чоловіків. Серед затриманих – командир одного з батальйонів бригади.

Також, за даними hromadske, після затримання підлеглих зник командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов. Згодом в оперативному командуванні "Північ" підтвердили, що він самовільно залишив військову частину.

Повідомлялось, що викриту групу підозрюють у викраденні та умисному вбивстві двох мирних жителів.