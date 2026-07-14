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14 липня 2026, 16:40

У Подільському районі столиці сталася аварія

14 липня 2026, 16:40
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Фото: патрульна поліція Києва
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У Києві в понеділок, 14 липня, сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Луговій

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Через аварію рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Електриків.

Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Обставини ДТП наразі не повідомляються.

Нагадаємо, що у Києві ввечері 13 липня сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Олени Теліги. Через аварію рух транспорту у напрямку проспекту Степана Бандери суттєво ускладнений.

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