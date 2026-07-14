У Подільському районі столиці сталася аварія
У Києві в понеділок, 14 липня, сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Луговій
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
Через аварію рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Електриків.
Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.
Обставини ДТП наразі не повідомляються.
Нагадаємо, що у Києві ввечері 13 липня сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Олени Теліги. Через аварію рух транспорту у напрямку проспекту Степана Бандери суттєво ускладнений.
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
У Києві на території підприємства знайшли бойову частину та уламки ракети
14 липня 2026, 17:35Авіаудар по Харківщині: загинула жінка, четверо людей постраждали
14 липня 2026, 17:29Верховна Рада підтримала легалізацію порно в Україні
14 липня 2026, 17:25Росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові
14 липня 2026, 16:59Росіяни знову пішли на форсування річки Вовча - прикордонники накрили їх вогнем
14 липня 2026, 16:55"Ізумруд" пішов на дно: український безекіпажний комплекс ліквідував корабель росіян
14 липня 2026, 16:20Екскомандира 155-ї ОМБр Станіслава Лучанова відправили під варту
14 липня 2026, 16:00"Похоронні вінки" під дверима та вимагання: поліція знищила злочинну вертикаль у Криворізькій колонії
14 липня 2026, 15:59Кадрові зміни в "Укроборонпромі": Герман Сметанін залишає посаду гендиректора
14 липня 2026, 15:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Всі блоги »