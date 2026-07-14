Росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові
Російські війська атакували Харків ударним безпілотником. Дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі міста, внаслідок чого виникла пожежа
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, безпілотник влучив у вікно будинку, після чого сталося загоряння.
На місці події працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.
Синєгубов уточнив, що одна людина постраждала внаслідок влучання ворожого дрону у вікно багатоповерхівки в Шевченківському районі.
Медики надають усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що унаслідок нічного ворожого удару по Немишлянському району Харкова постраждали четверо жінок віком 47, 52, 69 та 79 років.
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