Росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові

Фото: Олег Синєгубов/Харківська ОВА

Російські війська атакували Харків ударним безпілотником. Дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі міста, внаслідок чого виникла пожежа

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews .

За його словами, безпілотник влучив у вікно будинку, після чого сталося загоряння.

На місці події працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Синєгубов уточнив, що одна людина постраждала внаслідок влучання ворожого дрону у вікно багатоповерхівки в Шевченківському районі.



Медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що унаслідок нічного ворожого удару по Немишлянському району Харкова постраждали четверо жінок віком 47, 52, 69 та 79 років.