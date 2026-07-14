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14 липня 2026, 15:59

"Похоронні вінки" під дверима та вимагання: поліція знищила злочинну вертикаль у Криворізькій колонії

14 липня 2026, 15:59
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили та ліквідували злочинну вертикаль у Криворізькій виправній колонії, яку контролювали так звані "смотрящі"

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.

Організував та очолював злочинну вертикаль так званий "смотрящий” за установою. Йому підпорядковувалися "смотрящий за общаком”, "смотрящий” за сектором, колишній "смотрящий” за Біленьківською виправною колонією, кримінальний авторитет із Запоріжжя та інші спільники.

Вони вимагали гроші у засуджених, стежили за їхніми рідними, надсилали під двері будинків поховальні вінки та труну.

Крім цього, поповнювали "общак”, організовували незаконний обіг наркотиків і фінансували осіб із підвищеним злочинним впливом.

Правоохоронці провели 18 санкціонованих обшуків у місцях позбавлення волі, за адресами проживання фігурантів та у транспортних засобах.

Вилучили понад 11,5 тис. доларів, майже 4,7 тис. євро, понад 61 тис. грн, 21 мобільний телефон, шість планшетів, ноутбук, банківські картки, чорнові записи, автомобіль, а також речовини, схожі на наркотичні, та спеціально переобладнані м'які іграшки, які могли використовуватися для прихованого переміщення заборонених предметів.

Нагадаємо, що у Києві викрили схему встановлення інвалідності за 25000-30000$. Серед підозрюваних - голова ВЛК, колишній очільник одного з військоматів та колишній лікар ВЛК МОУ.

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