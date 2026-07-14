На Львівщині через негоду знеструмлено 117 населених пунктів

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Вранці 14 липня через негоду на Львівщині без електропостачання залишилися 117 населених пунктів. Із них 56 знеструмлені повністю, ще 61 – частково

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

За його словами, над ліквідацією наслідків негоди та відновленням електропостачання працює 31 бригада фахівців "Львівобленерго".

До робіт залучили 46 одиниць спеціальної техніки.

Жителів області закликають повідомляти про пошкоджені електромережі до контакт-центру "Львівобленерго" або через офіційні чат-боти компанії.

У разі падіння дерев, гілок чи травмування людей через негоду необхідно звертатися до екстрених служб за номерами 101, 103 або 112.

У Головному управління ДСНС у Львівській області повідомили, що 14 липня до кінця доби в регіоні – грози, місцями град, шквали 15 – 20 м/с.

Нагадаємо, на початку травня у Київ прийшло метеорологічне літо на тиждень раніше за норму. Фахівці зафіксували сталий перехід температури через позначку +15°С.