Кадровые изменения в "Укроборонпроме": Герман Сметанин покидает пост гендиректора

Фото: Укроборонпром

Об этом он написал в телеграммах, передает RegioNews .

"Сегодня завершаю работу в должности генерального директора акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины", - сообщил Сметанин.

Он поблагодарил руководство государства, Генштаб Вооруженных сил Украины, министров за поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, что позволило нашей оборонке стать одной из самых сильных и динамичных в мире.

Причину своего увольнения руководитель Укроборонпрома не назвал.

Напомним, что ранее АО "Украинская оборонная промышленность" уволило руководителей двух государственных предприятий, в отношении которых в ходе предварительного расследования было установлено нарушение требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов.

6 июля россияне атаковали Вишневое в Киевской области. После удара РФ в городе возник большой пожар на территории складских помещений, сгорели и повреждены дома на нескольких улицах.

По обновленным данным, в результате обстрела в городе погибли 9 человек , а также сообщалось, что еще почти три десятка пострадали.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что в Вишневом находился склад боеприпасов. По его словам, из-за этой ситуации в "Укроборонпроме" будут кадровые решения.