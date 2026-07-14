"Ізумруд" пішов на дно: український безекіпажний комплекс ліквідував корабель росіян

Фото: ВМС ЗСУ

Про це повідомили Військо-морські сили Збройних сил України, передає RegioNews .

Як повідомили у ВМС, українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська.

Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені.

Саме "Ізумруд" 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці.

Він був спущений на воду у 2014 році. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Довжина - 62,5 м. Водотоннажність - близько 630-750 тонн. Максимальна швидкість - до 27 вузлів.

Нагадаємо, що раніше військово-Морські сили ЗС України спільно з ГУР знищили три ворожі морські безекіпажні катери (МБЕКи).