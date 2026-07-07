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07 липня 2026, 22:20

Ракетний удар по Вишневому: кількість загиблих зросла, на місці трагедії працюють 200 рятувальників

07 липня 2026, 22:20
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Фото: ДСНС
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Рятувальники ДСНС продовжують працювати на місці російського ракетного удару, який забрав життя семи людей. Ще 26 осіб дістали поранення

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

Унаслідок атаки зруйновано приватний житловий сектор, пошкоджено об'єкти бізнесу, адміністративні та виробничі будівлі.

Наразі фахівці ДСНС ліквідовують осередки пожеж, розбирають пошкоджені конструкції та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. До пошуково-рятувальних робіт також залучені кінологічні розрахунки.

Для гасіння пожежі працює авіація ДСНС. Гелікоптер уже здійснив понад 30 скидів води.

Загалом до ліквідації наслідків російського удару залучено близько 200 рятувальників та 55 одиниць спеціальної техніки.

На місці також працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим.

Водночас, начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що у Київській області кількість загиблих внаслідок російської масованої атаки 6 липня збільшилась до дев’яти.

За його словами, у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час нічного удару.

"Лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати його не вдалося", - з сумом констатував очільник обладміністрації.

Нагадаємо, що у Вишневому на Київщині триває ліквідація наслідків однієї з наймасованіших російських атак по області.

Як відомо, у Вишневому загинуло 3 людей, а також повідомлялося,що ще 14 постраждали, серед них 2 працівників ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ. Кількість жертв нічної російської атаки в столиці зросла до 11. Один із поранених чоловіків помер у лікарні.

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