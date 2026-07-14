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14 липня 2026, 14:55

Розкрадання на енергетиці: СБУ викрила багатомільйону схему на закупівлях для ТЕС

14 липня 2026, 14:55
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Фото: СБУ
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СБУ викрила схему розкрадання коштів ПАТ "Центренерго". Гроші були виділені на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, йдеться про розкрадання понад 10 мільйонів гривень на закупівлі матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС. Як з'ясувалось, до схеми причетні начальник одного з департаментів "Центренего" та двоє його спільників, власників афілійованих приватних компаній-постачальників.

Чиновник уклав договір з підрядниками на постачання труб для робіт на енергооб’єктах. Проте в результаті закупили старі неякісні труби, які зберігалися на відкритому складі. Для того, щоб приховати це, на товар нанесли фальшиве маркування, а "зекономлені" гроші просто поділили між собою.

"Крім багатомільйонних збитків, використання застарілих матеріалів могло поставити під загрозу стабільну роботу ключових теплових електростанцій України, особливо під час підготовки до нового опалювального сезону", - кажуть в СБУ.

Експертиза підтвердила збитки на понад 10,4 мільйона гривень. Учасники схеми отримали підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Голованівська окружна прокуратура викрила схему розкрадання бюджетних коштів на закупівлі палива для закладів освіти. Директор київського підприємства поставив до шкіл вугілля, яке за своїми характеристиками не відповідає державним стандартам.

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